Bruselas autoriza la comercialización de zuranolone para la depresión posparto

La autorización llega tras el aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que ha concluido que "el beneficio de zuranolone es su habilidad para reducir los síntomas depresivos posteriores al parto, tras dos semanas de tratamiento", según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Hasta ahora no se había aprobado en la UE ningún tratamiento específico para la depresión posparto y los antidepresivos que existen en el mercado "a menudo no surten efecto con la suficiente rapidez", dijo la Comisión.

Bruselas permitió hoy su venta, siempre bajo prescripción médica y teniendo en cuenta que "puede tener algunos efectos secundarios" que se detallan en el envase, aunque puntualizó que no debe usarse durante el embarazo ni se recomienda durante la lactancia.