Bruselas busca impulsar la relación comercial y cooperación en defensa entre India y la UE

Bruselas indicó en un comunicado que la nueva agenda estratégica entre India y la UE, presentada tras la reunión semanal de los comisarios europeos, "aspira a profundizar, ampliar y coordinar mejor la cooperación bilateral, mejorar la prosperidad y seguridad de ambos socios y ayudar a afrontar grandes desafíos globales".

El documento de la CE cubre cinco apartados, ente ellos prosperidad y sostenibilidad, tecnología e innovación, seguridad y defensa, así como conectividad y cuestiones globales.

El ámbito de prosperidad y sostenibilidad plantea impulsar el comercio y la inversión, fortalecer las cadenas de suministro y la seguridad económica, así como avanzar en la transición limpia y la resiliencia.

El Ejecutivo comunitario señaló en el comunicado que la agenda estratégica identifica "un significativo potencial sin explotar en comercio e inversión, y describe estrategias para fortalecer los vínculos comerciales, en particular, finalizar las negociaciones en marcha sobre un pacto de libre comercio", unas conversaciones que Bruselas aspira a concluir este mismo año.

Sin embargo, en la rueda de prensa para presentar hoy la nueva agenda estratégica, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, que la semana pasada estuvo en India, reconoció que durante su estancia en el país asiático esperaba lograr más avances sobre el acuerdo de libre comercio.

El documento publicado hoy propone reforzar las cadenas de suministro al tiempo que se apuesta por promover las tecnologías críticas emergentes y la implicación en cuestiones digitales.

La nueva estrategia, asimismo, plantea profundizar en la cooperación tecnológica, también con una potencial asociación entre India y la UE sobre empresas emergentes.

Igualmente, invita a India a asociarse al programa Horizonte Europa de investigación e innovación.

"Sugiere iniciativas ambiciosas para la descarbonización y la transición limpia, como intensificar la cooperación sobre energías renovables, desarrollar capacidades de hidrógeno verde y expandir las finanzas verdes. Además, destaca oportunidades para fortalecer de manera conjunta la seguridad alimentaria, la salud, el clima y la resiliencia ante desastres", expuso Bruselas.

En el ámbito de seguridad y defensa, la agenda estratégica impulsa la propuesta de Asociación en Seguridad y Defensa entre la India y la UE.

"Esto mejorará las consultas estratégicas e iniciativas conjuntas, también sobre gestión de crisis, seguridad marítima, ciberdefensa y lucha contra el terrorismo, y promoverá la cooperación industrial en defensa, centrándose en impulsar las capacidades productivas y tecnológicas, asegurar las cadenas de suministro e impulsar la innovación", apuntó la CE.

Agregó que poner en marcha las negociaciones sobre un acuerdo de seguridad de la información para facilitar el intercambio de información clasificada "apoyará una cooperación más estrecha en seguridad y defensa".

"Una cooperación más estrecha en el Indopacífico, abordar las amenazas híbridas, la seguridad espacial e intensificar la implicación en torno a la guerra de Rusia contra Ucrania, las flotas en la sombra y las sanciones son otras áreas", transmitió el Ejecutivo comunitario.

Por lo que se refiere a la conectividad y las cuestiones globales, se pone el acento en fortalecer las iniciativas de conectividad regionales y también se aspira a mejorar la cooperación con India en foros multilaterales.

Del mismo modo, la agenda estratégica pretende alentar a India a promover el Derecho internacional, los valores multilaterales y la gobernanza global.

El documento anunciado este miércoles también hace referencia a la movilidad laboral, entre otras cuestiones.

En cualquier caso, en la rueda de prensa, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, reconoció que la participación de India en ejercicios militares rusos y la compra de energía a Moscú "obstaculizan" el fortalecimiento de la relación entre el país asiático y la UE.