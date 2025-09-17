Cabello acusa a la DEA de dirigir una operación de "falso positivo" contra Venezuela

Caracas, 17 sep (EFE).- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos de dirigir una operación de "falso positivo", tras la incautación de 3.692 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha proveniente presuntamente de Colombia.