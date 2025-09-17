Canciller chino pide a par surcoreano que Pekín y Seúl mantengan "encuentros frecuentes"

Wang indicó que "como vecinos cercanos, China y Corea del Sur necesitan mantener encuentros frecuentes e intercambios amplios", según la agencia surcoreana Yonhap.

El diplomático chino aseguró que esos encuentros serían "propicios para profundizar el entendimiento, evitar percepciones erróneas, reforzar la confianza mutua y fortalecer la cooperación".

Wang aseveró que los lazos bilaterales con Seúl "se basan firmemente en el espíritu de mantener el rumbo de la buena vecindad y las relaciones amistosas y de perseguir el objetivo de beneficios mutuos y cooperación de ganancia compartida".

Por su parte, Cho declaró que "es muy significativo que la cumbre de la APEC se celebre en Corea del Sur este año y de nuevo en China el próximo", según Yonhap.

Cho había adelantado antes de partir hacia Pekín que la reunión abordaría asuntos bilaterales clave, entre ellos la esperada visita del presidente chino, Xi Jinping, a Corea del Sur con motivo de la cumbre de la APEC que el país asiático acogerá en octubre en Gyeongju.

"Esperamos que Xi Jinping asista a la cumbre de la APEC y que también realice una visita a Corea del Sur, para que podamos trabajar juntos y desarrollar aún más nuestros lazos", señaló Cho a Wang.

El canciller surcoreano, citado por la prensa de su país, avanzó asimismo antes de su viaje que trataría con Wang medidas para "aliviar tensiones" en el noreste de Asia y la cuestión de la desnuclearización norcoreana.

El encuentro de hoy llega poco después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, visitara este mes Pekín, donde se reunió con Xi. Según las autoridades surcoreanas, Kim condicionó su visita a que el asunto de la desnuclearización quedara fuera de la agenda durante su encuentro con el presidente chino.

El encuentro bilateral entre Wang y Cho se produce en un contexto marcado por la incertidumbre en los intercambios culturales entre ambos países.

La prensa surcoreana informó recientemente de que un macroconcierto de K-pop previsto en la ciudad meridional china de Sanya fue suspendido indefinidamente.

El evento había despertado expectativas acerca de una posible flexibilización de las restricciones extraoficiales que desde 2016 limitan la presencia de artistas surcoreanos en China, adoptadas tras el despliegue del sistema antimisiles estadounidense THAAD en territorio surcoreano.

La cancelación reavivó las dudas sobre un eventual levantamiento de esas limitaciones. La Cancillería china aseguró hoy que "no pone objeciones" a los intercambios "saludables y beneficiosos" con Seúl.

Aunque China es el principal socio comercial de Corea del Sur, las relaciones están marcadas por altibajos constantes por rivalidades regionales, sensibilidades históricas e intereses estratégicos cruzados.

Pekín ha criticado a Seúl por estrechar lazos con Washington como parte de su estrategia de disuasión frente a Corea del Norte, mientras que China se ha opuesto en los últimos años a imponer nuevas sanciones de la ONU contra Pionyang.