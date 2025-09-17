Casi 1.500 camiones polacos atrapados en Bielorrusia tras cierre de frontera por Polonia

"Por culpa de Polonia, 1.453 camiones con matrícula polaca siguen en territorio bielorruso, pues no lograron salir antes de que las autoridades del país vecino cerraran la frontera. Su salida es posible solo a través del tramo fronterizo bielorruso-polaco", recalcó el CEA en comunicado recogido por la agencia Interfax.

La autoridad aduanera señaló que los permisos de tránsito concedidos a estos camiones en el momento su entrada en el país caducan y que, una vez que esto se produzca, el CEA podría penalizar a los transportistas.

"Los empresarios polacos se han convertido en rehenes de las acciones del Gobierno de su propio país", subrayó el CEA, que añadió que partiendo de la base del "espíritu de buena vecindad" decidió prorrogar por diez días los permisos de tránsito a los camiones.

En vísperas de los ejercicios militares bielorruso-ruso Západ-2025, que comenzaron el pasado días 12 y concluyeron ayer, Polonia cerró su frontera con Polonia por motivos de seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A esto se sumó la incursión aérea hace una semana de drones rusos en territorio de Polonia, que acusó a Moscú de un "acto de agresión".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antes de esa decisión se podía cruzar la frontera bielorruso-polaca por carretera en solo dos pasos; uno, para los vehículos de carga, y el otro, para automóviles particulares y autobuses de pasajeros.

Los trenes de pasajeros entre Bielorrusia y los países de la Unión Europea no circulan desde 2020, cuando estalló la crisis de inmigrantes ilegales que intentaban entrar en los país europeos a través del territorio bielorruso con la permisividad de la autoridades de Minsk.