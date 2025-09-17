Cerca de un tercio de los cubanos está afectado por la falta de agua

Las principales causas son la sequía, la crisis energética, las roturas de las máquinas de bombeo y el deterioro de las redes hidráulicas, según explicaron autoridades del sector.
En la provincia de Santiago de Cuba -segunda en importancia en la isla- más de 400.000 personas (un 40 % de su población) están afectadas por la persistente sequía, según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (ICRH).
Los embalses de Santiago de Cuba se encuentran al "límite" y en medio de un escenario complejo se aplican estrategias "sostenibles y obras de emergencia" que buscan mitigar los efectos de la escasez.
La crisis energética, con prolongados apagones que superan las 20 horas diarias en todo el país, ha agravado el problema debido a que con los cortes se detienen las bombas y tras regresar la corriente, los equipos de bombeo demoran varias horas en recuperar su marcha y a veces sufren averías a causa de los vaivenes del flujo eléctrico.
La falta de agua también se ha sumado a los reclamos en las protestas por los apagones registradas en los últimos meses en comunidades afectadas en La Habana y Santiago de Cuba.