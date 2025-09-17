Chevron participará en la exploración y explotación de hidrocarburos en el norte de Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, encabezó la ceremonia de firma de la modificación de los contratos de exploración y explotación de gas y petróleo en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en la cuenca Trujillo, frente a la costa de las regiones de La Libertad y Lambayeque.

Con esos cambios, Chevron tendrá una participación de 35 %, Westland de 30 % y el saldo de 35 % para Anadarko, que comenzó la adquisición sísmica 3D en la zona en 2018 y la terminó el año pasado.

"La llegada de Chevron, la tercera mayor compañía petrolera privada del mundo, envía un mensaje claro y contundente: el Perú es un país confiable, serio y estable para la inversión de gran escala", afirmó Boluarte en la ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno con los ejecutivos de las empresas y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, entre otras autoridades.

Agregó que este acto expresa la decisión soberana de su país de apostar por "su independencia y futuro energético".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El mundo nos observa con atención. Los inversionistas extranjeros saben que el Perú tiene un gran potencial, y la asociación entre Chevron, Anadarko y Westland ha despertado el interés de la prensa y de agencias internacionales", anotó la mandataria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En julio pasado, el ministro de Energía y Minas anunció que se encontraron "indicios de yacimientos muy potentes de petróleo y gas" en el lote Z-62, uno de los comprendidos en la cuenca Trujillo, y estimó que el hallazgo "puede cambiar la balanza comercial de negativa a francamente positiva", dado que el consumo energético supera los 300.000 barriles diarios y Perú sólo produce 45.000 barriles al día.

En la ceremonia de este miércoles estuvieron presentes además el presidente de la estatal Perúpetro, Pedro Chira; el vicepresidente de Exploración Internacional de Oxy/Anadarko, Pedro Romero; la vicepresidenta de Exploración de Chevron, Liz Schwarze; y el jefe de Operaciones de Westland, Gregory Hebertson.