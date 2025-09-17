China condena acciones militares israelíes en Gaza y pide "que no se eche leña al fuego"

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian afirmó hoy en una rueda de prensa que China "condena todos los actos que perjudican a la población civil y violan el derecho internacional" e indicó que su país "se halla profundamente preocupado por la escalada de tensiones".

Lin instó al Gobierno israelí "a atender los enérgicos llamamientos de la comunidad internacional y a poner fin de inmediato las operaciones militares en Gaza", con el fin de "lograr un alto el fuego integral y duradero lo antes posible para evitar una crisis humanitaria de mayor escala".

"Esperamos que todas las partes interesadas den prioridad a la paz y la estabilidad regionales, mantengan una posición imparcial y una actitud responsable y desempeñen un papel constructivo", agregó el vocero.

Lin respondía así a una pregunta acerca de la reciente visita a Israel de Rubio, quien aseguró este martes que las fuerzas israelíes "han empezado a llevar a cabo operaciones" en la ciudad de Gaza y que queda "poco tiempo para llegar a un acuerdo" de alto el fuego para la Franja.

"Ya no nos quedan meses, sino probablemente días y tal vez unas pocas semanas", auguró Rubio con respecto a la posibilidad de una tregua para la Franja de Gaza, donde el Ejército de Israel ha matado ya a cerca de 65.000 personas.

Las declaraciones del secretario de Estado estadounidense se producen después de que el Ejército israelí recrudeciera sus bombardeos sobre la Franja, especialmente en la ciudad de Gaza (norte), a las puertas de iniciar su operación terrestre contra la capital.

Desde el recrudecimiento del conflicto en la región, China ha reiterado su "consternación" ante los ataque israelíes contra civiles, al tiempo que ha insistido en la 'solución de dos Estados'.