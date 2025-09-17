Cientos de personas se manifiestan frente al Parlamento luso para denunciar discriminación

La protesta, convocada en Lisboa por la asociación Solidaridad Inmigrante, coincidió con la reanudación de las actividades en el plenario tras el verano y cuando está prevista una reunión entre Ventura y el primer ministro luso, el conservador Luís Montenegro, que están impulsado varios proyectos para volver más restrictivas las leyes de residencia y agrupación familiar para inmigrantes.

En la concentración eran múltiples los carteles en los que se leían mensajes como "No somos criminales. Trabajamos y ayudamos a este país", "Nos robaron la dignidad. Exigimos derechos y documentos" y "Trabajar no es un delito. Queremos vivir con dignidad".

Entre los manifestantes estaba Asif Helaly, originario de Bangladesh y residente en Portugal desde 2022, quien denunció en declaraciones a EFE que Chega está promoviendo la islamofobia y el racismo en el país, y que está siendo apoyado por el Gobierno en esta causa.

"Si miramos los últimos cinco años, cuando estaba el partido socialista en el poder, no tuvimos ningún problema, pero cuando llegó el nuevo gobierno (de Luís Montenegro) están saliendo muchos problemas", afirmó Helaly.

Otro manifestante era Rajib Mamun, también de Bangladesh y que logró la nacionalidad portuguesa hace unos años.

Aseguró que el Ejecutivo luso promueve el discurso antiinmigración para ganar votos, pese a que, recordó, los inmigrantes "son necesarios" para hacer frente al decrecimiento de la población y cubrir puestos de trabajo.

Con hijos nacidos en Portugal, alegó que está "asustado" con la propuesta parlamentaria de ultraderecha para que los hijos de inmigrantes residentes solo puedan acceder a la nacionalidad al nacer si los padres han vivido legalmente en el país desde hace por lo menos 10 años.

Se vivieron algunos momentos de tensión cuando Ventura se acercó a la protesta, donde fue recibido con abucheos por parte de los presentes.

Rodeado de periodistas y policías, defendió que es necesario aplicar reglas más estrictas a la entrada de inmigrantes en Portugal: "No nos van a silenciar", recalcó.

El político, que lidera la segunda fuerza con mayor representación parlamentaria en el país, estuvo allí cerca de unos diez minutos hablando con los periodistas hasta que decidió irse.

También aparecieron representantes de partidos minoritarios de izquierda que mostraron su apoyo a los presentes y defendieron "documentos para todos" entre aplausos. EFE