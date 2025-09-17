Cinco cascos azules desaparecidos tras caer un vehículo blindado a un río en el sur de RCA

“El vehículo blindado de transporte de personal (VTP), que iba en la retaguardia del convoy, justo antes de cruzar el puente que ya habían atravesado los otros cuatro vehículos, resbaló y cayó al río”, explicó en una rueda de prensa la portavoz de la Minusca, Florence Marchal.

El accidente ocurrió cuando un convoy de cinco vehículos de las fuerzas de policía de la República del Congo regresaba a Bambari (centro), tras recoger material en Bangui, la capital centroafricana.

Según la portavoz, dos de los siete pasajeros a bordo lograron escapar y fueron trasladados al hospital de la Misión en Bangui, donde su estado se considera estable.

“Nuestros otros cinco compañeros se encuentran desaparecidos en este momento. Toda la Misión se está movilizando para rescatar el vehículo del agua y también para rescatar a nuestros compañeros desaparecidos”, añadió Marchal.

La misión de la ONU no ofreció, de momento, más detalles sobre las causas del accidente ni sobre la identidad de los desaparecidos.

“Fuerzas (Armadas), Policía, civiles: todo el personal de la Minusca está movilizado para encontrar a nuestros cinco compañeros desaparecidos con el valioso apoyo de los centroafricanos, a quienes la Misión está profundamente agradecida”, añadió la misión en su cuenta oficial de X.

Desde su establecimiento en 2014, la Minusca ha sufrido 213 bajas entre su personal, según datos de la propio misión.

La República Centroafricana sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka- tomó Bangui y derrocó al presidente François Bozizé (2003-2013), lo que desencadenó una guerra civil.

La Minusca mantiene desplegados actualmente unos 17.420 efectivos militares y policiales para apoyar la paz y la estabilidad en la República Centroafricana, un país golpeado por años de conflicto armado y crisis humanitaria.