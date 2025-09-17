Congreso de EEUU convoca a directores de Discord, Twitch y Reddit tras asesinato de Kirk

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, invitó a los directores ejecutivos a testificar en una audiencia convocada para el próximo 8 de octubre en la que los legisladores preguntaran sobre casos de incitación para cometer actos de violencia política en esas plataformas.

"La motivación política detrás del asesinato de Charlie Kirk se cobró la vida de un esposo, padre y patriota estadounidense. Después de esta tragedia, y en medio de otros actos de violencia política, el Congreso tiene el deber de supervisar las plataformas en línea que los radicales han utilizado para promover la violencia política", dijo Corner en un comunicado.

Y añadió: "Para prevenir futuras radicalizaciones y actos violentos, los directores generales de Discord, Steam, Twitch y Reddit deben comparecer ante el Comité de Supervisión y explicar qué medidas tomarán para asegurar que sus plataformas no sean explotadas con fines nefastos".

El asesinato de Kirk ha encendido un debate sobre el papel que este tipo de plataformas sociales y de videojuegos puede estar jugando en la radicalización de algunos jóvenes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este pasado martes se hicieron públicas unas conversaciones en Discord de Tyler Robinson, el presunto asesino de Kirk, y su pareja en las que le confesó que había asesinado al comentarista y le explicó sus planes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando la compañera le preguntó por qué lo hizo, Robinson contestó: "Ya he tenido suficiente de su odio. Hay odios con los que no se pueden negociar" y dijo que había planeado el asesinato durante algo más de una semana.

El FBI está investigando a más de 20 personas que estaban en conversaciones de la aplicación de mensajería con Robinson.