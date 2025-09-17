Mundo

Cortadas las líneas de internet y telefonía en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

Jerusalén, 17 sep (EFE).- La ciudad de Gaza (norte de la Franja) perdió la conexión tanto a internet como telefónica este miércoles tras verse afectada la red por los ataques del Ejército israelí, informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 05:45
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2344

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones gazatí confirmó el fallo de la conexión, según Wafa, el cual afecta también a la región norte de la Franja (mayoritariamente desierta y bajo control del Ejército israelí).

EFE intentó contactar a lo largo de la mañana con distintos residentes en la capital gazatí a través tanto de llamadas como de mensajes de texto sin que ninguno fuera recibido.

A lo largo de los últimos dos años, los habituales bombardeos del Ejército israelí han paralizado en numerosas ocasiones las comunicaciones en Gaza al afectar a las infraestructuras de la ruta de red.

El corte este miércoles se produjo después de que Israel intensificara aún más sus bombardeos contra la capital y anunciara el inicio de su operación terrestre contra ella, con el avance progresivo de los tanques desde la periferia para afianzar posiciones y forzar el desplazamiento de la población hacia el sur.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la ciudad de Gaza se refugiaban a mediados de agosto, cuando el Ejército escaló la frecuencia y potencia de sus bombardeos contra la capital, en torno a un millón de personas. Las fuerzas armadas aseguran que unas 350.000 han huido de la capital, si bien cifras de la ONU limitan los desplazados a unos 190.000.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican como un genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 65.000 personas.

Enlace copiado