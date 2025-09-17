Cortadas las líneas de internet y telefonía en la ciudad de Gaza por la ofensiva israelí

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones gazatí confirmó el fallo de la conexión, según Wafa, el cual afecta también a la región norte de la Franja (mayoritariamente desierta y bajo control del Ejército israelí).

EFE intentó contactar a lo largo de la mañana con distintos residentes en la capital gazatí a través tanto de llamadas como de mensajes de texto sin que ninguno fuera recibido.

A lo largo de los últimos dos años, los habituales bombardeos del Ejército israelí han paralizado en numerosas ocasiones las comunicaciones en Gaza al afectar a las infraestructuras de la ruta de red.

El corte este miércoles se produjo después de que Israel intensificara aún más sus bombardeos contra la capital y anunciara el inicio de su operación terrestre contra ella, con el avance progresivo de los tanques desde la periferia para afianzar posiciones y forzar el desplazamiento de la población hacia el sur.

En la ciudad de Gaza se refugiaban a mediados de agosto, cuando el Ejército escaló la frecuencia y potencia de sus bombardeos contra la capital, en torno a un millón de personas. Las fuerzas armadas aseguran que unas 350.000 han huido de la capital, si bien cifras de la ONU limitan los desplazados a unos 190.000.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican como un genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 65.000 personas.