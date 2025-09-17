Decenas de judíos violan el 'statu quo' rezando por Charlie Kirk en el Monte del Templo

El grupo estuvo acompañado todo el rato por un dispositivo policial, y una vez en la Explanada entonaron cánticos y leyeron pasajes de la Torá.

"Estamos aquí para seguir el camino de Charlie Kirk", dijo a EFE el israelí David Kozlowski, miembro de la organización Beyadenu, que promueve la visita y el rezo de judíos en el Monte del Templo.

"Charlie estuvo en Israel y vio las dificultades de los judíos, y creemos que este es el lugar más sagrado para los judíos y es importante que recemos aquí", añade Kozlowski.

"Vamos a rezar por el Estado de Israel, por el Ejército y por el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de América", anunció por su parte el rabino Yehuda Glick, leyendo desde su teléfono móvil ante la multitud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Poco después, Glick recordó que Israel acabará con sus enemigos sea donde sea, tanto "en Gaza, en Yemen, en Líbano, y en la tierra, aire y agua".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según sus propias normas religiosas, los judíos no pueden rezar dentro de la Explanada de las Mezquitas porque se cree que allí se erigió el lugar más sagrado para el judaísmo -el Segundo Templo- donde solo pueden orar algunos rabinos.

Por ello, los judíos oran desde el cercano Muro de las Lamentaciones, mirando hacia donde se ubicó el templo.

Sin embargo, en las últimas décadas, en paralelo al auge del sionismo religioso, cada vez más rabinos instan a entrar a la Explanada a rezar violando el ‘statu quo’ acordado por Israel con Jordania en 1967, según el cual solo los musulmanes pueden orar en el recinto.