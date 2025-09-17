Declaran alerta preventiva en nueve departamentos de Honduras por lluvias

La misma fuente indicó que la alerta rige desde las 22:00 hora local del martes (04:00 GMT) y que la inestabilidad y precipitaciones se incrementarán con el ingreso, el jueves, de una onda tropical.

El organismo de protección civil le recomendó a los habitantes de las regiones en alerta mantener una vigilancia, evitar el cruce de ríos y quebradas cuyo caudal ha crecido; asegurar techos, limpiar cunetas y desagües para reducir el riesgo de inundaciones.

También se ha restringido la navegación de embarcaciones pequeñas y medianas en el Caribe por el alto oleaje que se espera.

El domingo, a causa de las lluvias, murió un policía, identificado como Kevin Pérez Vargas, que se lanzó a una quebrada a rescatar dos niños en San Pedro Sula, norte del país, que habían sido arrastrados por una corriente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El policía pudo rescatar a uno de los niños, pero murió cuando intentó hacer lo mismo con el segundo, que sigue desaparecido, mientras familiares suyos y socorristas continúan en su búsqueda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Honduras es uno de los países más vulnerables a desastres naturales y entre septiembre y noviembre se ve afectado por tormentas tropicales y huracanes en el Caribe.

La temporada de huracanes en el Atlántico se inició el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre.