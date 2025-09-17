Desarticulan una red de fraude fiscal en Italia que superaba los 100 millones de euros

El grupo criminal, activo entre las provincias de Brescia y Mantua (norte), utilizaba múltiples empresas y sociedades pantalla, tanto italianas como extranjeras, administradas por testaferros cómplices, según reveló la investigación, que incluyó numerosas inspecciones en domicilios y oficinas empresariales, se explica en un comunicado
Estas entidades emitían facturas por operaciones inexistentes, facilitando el blanqueo de capitales mediante transferencias bancarias internacionales y la posterior “monetización” del dinero en efectivo.
Según las indagaciones, coordinadas por la Fiscalía de Brescia (norte), el dinero transferido por los clientes para pagar las facturas falsas era inicialmente enviado a cuentas en el extranjero y luego retirado en efectivo para ser devuelto a los usuarios finales, descontando una comisión que oscilaba entre el 5% y el 22%.
Además, en una fase posterior, el grupo recurría a colaboradores de origen chino para obtener el efectivo necesario para completar la “monetización”, a cambio de una comisión adicional del 3%, según la nota, que añade que en la operación participaron más de treinta efectivos de las fuerzas del orden.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy