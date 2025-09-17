Desarticulan una red de fraude fiscal en Italia que superaba los 100 millones de euros

Roma, 17 sep (EFE).- Las autoridades italianas han descubierto y desmantelado un extenso sistema de fraude fiscal que operaba principalmente en los sectores del comercio y la transformación de metales y que emitió facturas falsas por valor de más de 100 millones de euros, informó este miércoles la Guardia de Finanzas (policía financiera).