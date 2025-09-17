Dinamarca adquirirá por primera vez armas de largo alcance para su defensa

"Rusia nos está poniendo a prueba, está poniendo a prueba nuestra unión. No hay ninguna duda de que Rusia será una amenaza para Dinamarca y Europa durante muchos años", dijo en rueda de prensa la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Tanto Frederiksen como el ministro de defensa, Troels Lund Poulsen, resaltaron no obstante que la compra tiene efectos "disuasorios" y que no existe una amenaza concreta.

"Nuestra seguridad depende de nuestra capacidad para defendernos y de si tenemos la voluntad de hacerlo", apuntó Frederiksen, que habló de "cambio de paradigma" en la defensa danesa.

El Gobierno danés señaló que el anuncio obedece a una recomendación del Estado Mayor, aunque no precisó el tipo de armas que se adquirirá ni el plazo en que estarán listas.

Poulsen aseguró que espera que la compra sea financiada "dentro del actual marco para defensa con la economía que hemos fijado".

El Ejecutivo danés -una coalición liderada por los socialdemócratas que incluye también a dos fuerzas liberales- anunció la semana pasada que gastará 58.000 millones de coronas (7.769 millones de euros) en la compra de ocho sistemas de defensa aérea fabricados en Europa, la mayor compra de armas en su historia.

Serán los primeros sistemas de defensa aérea que poseerá Dinamarca desde 2004 y uno de ellos estará ya operativo a finales de este año.

Tras el estallido de la guerra de Ucrania, Dinamarca ha aumentado en varias ocasiones el gasto en defensa, y la primera ministra, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha sido una decidida partidaria del rearme a nivel nacional y europeo.

Un documento de la OTAN hecho público el 28 de agosto estimaba en un 3,22 % del PIB el gasto en defensa de Dinamarca, que ha reformado además su servicio militar, introduciendo la obligación para las mujeres y aumentando su duración de cuatro a 11 meses.