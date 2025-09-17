Dueño de vivienda que inspiró la 'casita' de Bad Bunny pide 1 millón de dólares por daños

San Juan, 17 sep (EFE).- El propietario de la casa que inspiró a crear la 'casita' de la residencia del artista puertorriqueño Bad Bunny y que aparece en el cortometraje 'Debí Tirar Más Fotos', radicó este miércoles una querella por daños contra el cantante y las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions.