Duras criticas a Salvini por estrechar la mano al embajador ruso en Italia durante un acto

La principal formación de la oposición, el Partido Demócrata (PD), calificó el gesto de "profunda vergüenza para Italia" y pidió la intervención de la primera ministra, la también ultraderechista, Giorgia Meloni, mientras otros grupos subrayaron el "apoyo abierto" de Salvini al presidente ruso, Vladimir Putin.

Las criticas llegan después de que la coalición en el Gobierno de Italia mostrase este martes divergencias sobre el gasto en defensa, entre los partidarios en aumentarlo como el partido de Meloni, Hermanos de Italia (HdI), y los contrarios a participar en misiones en el extranjero, como la Liga de Salvini.

Para Salvini, en el pasado admirador de Putin y que suele recelar del apoyo que se le da a Ucrania, "la prioridad es la seguridad nacional y de las fronteras" ante la llegada de inmigrantes, mientras que sobre el saludo al embajador dijo que fue una cuestión de "buenas relaciones".

"Me invitaron, al igual que a otros ministros; había amigos parlamentarios del PD y de HdI. Si vas a casa de alguien y te saludan, lo haces, como es debido si quieres mantener buenas relaciones y si te importa reconstruir el diálogo", se justificó este miércoles Salvini.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Prefiero un apretón de manos a una mirada de enfado", declaró el líder de la Liga en una entrevista en Telelombardia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fotografía del saludo publicada en algunos medios fue recibida con indignación por los miembros de la oposición.

"El apretón de manos de Salvini con el embajador de Putin es una profunda vergüenza para Italia. Exijo que el gobierno se distancie de inmediato y reafirme su postura de condena al régimen de Moscú y apoyo a Ucrania", escribió el senador del Partido Demócrata (PD) Filippo Sensi en X.

El secretario del partido +Europa, Riccardo Magi, señaló que "el verdadero problema está dentro del gobierno italiano" al tener "al frente del gobierno de un miembro fundador de la UE y miembro de la OTAN a un viceprimer ministro que apoya abiertamente a Putin, quien, en la práctica, ha declarado la guerra a la UE".

Según Francesco Boccia, portavoz del grupo del PD en el Senado, "el vicepresidente Salvini no encuentra nada mejor que hacer que mostrarse respetuoso y afectuoso con el embajador ruso que ayer atacó duramente a nuestro país". "Sería útil saber qué opina Giorgia Meloni del comportamiento de su vicepresidente (....), estas ambigüedades solo dañan la ya de por sí baja credibilidad de Italia en el escenario internacional" agregó.