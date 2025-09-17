Ecuador acogerá por primera vez conferencia mundial sobre seguros inclusivos

El foro se realizará del 13 al 17 de octubre y contará también con la intervención de 80 ponentes internacionales, pertenecientes a compañías de seguros y reaseguros, corredores, fondos de inversión, organismos multilaterales, reguladores, académicos, entre otros.

La conferencia es organizada por la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), la Junta de Política y Regulación Financiera y la Superintendencia de Compañías, en colaboración con la Fundación Munich Re y la Microinsurance Network.

Los seguros inclusivos o microseguros son coberturas de bajo costo diseñadas para personas y comunidades que históricamente han quedado fuera del sistema financiero formal.

Tienen como objetivo atender las necesidades de hogares de bajos ingresos, mujeres en situación de vulnerabilidad, trabajadores informales, microemprendedores, pequeños agricultores, jóvenes sin historial crediticio, migrantes, desempleados y comunidades rurales.

En ese contexto, el foro que se realizará en la capital ecuatoriana busca promover políticas públicas innovadoras, el diseño de productos más accesibles y soluciones concretas que fortalezcan la resiliencia financiera de millones de personas en América Latina y el Caribe.

Está previsto que en la conferencia se realicen más de veinte espacios de debate a través de sesiones plenarias y paralelas, que abordarán los principales desafíos y tendencias de los seguros inclusivos en la región.

El empoderamiento de las mujeres a través de los seguros, las brechas de protección frente a riesgos climáticos y de salud, los incentivos regulatorios y las mejores prácticas regionales son algunos de los principales temas que se tocarán en el encuentro.

Durante el evento también se lanzará el 'Informe Panorama de los Microseguros 2025 – América Latina y el Caribe', con un centro de datos y otro de recursos interactivos para explorar los hallazgos más importantes sobre la situación de estos productos.