El 31 % de los uruguayos considera que el Gobierno actúa mejor que la oposición

Montevideo, 17 sep (EFE).- El 31 % de los uruguayos considera que el Gobierno está actuando mejor que la oposición, según una encuesta de la consultora Factum, en la que la mayoría de las personas que participaron de esta creen que no lo está haciendo ninguno de los dos.

17 de septiembre de 2025 - 23:20
De acuerdo con la medición, una tercera parte de los entrevistados respondió ante la consulta que el mejor trabajo lo está haciendo el Gobierno que Yamandú Orsi encabeza desde el 1 de marzo.

Asimismo, un 10 % cree que la oposición está trabajando de mejor manera, mientras que el 51 % respondió que no lo está haciendo ninguno de los dos. Mientras tanto, un 6 % prefirió no opinar.

Entre los votantes del oficialista Frente Amplio, un 60 % considera que el Gobierno está actuando mejor, el 1 % que lo está haciendo la oposición y el 35 % indica que ninguno de los dos lo está haciendo.

Contrario a esto, entre quienes en las elecciones del pasado año se inclinaron por los diferentes partidos que hoy conforman la oposición, el 5 % puntualiza que el Gobierno está actuando mejor, el 22 % que lo hace la oposición y el 68 % dice que ninguno de los dos.

Un 23 % dijo ser oficialista y añadió que votó por el Frente Amplio, aunque reconoció valores en las fuerzas políticas de oposición. Un 20 % subrayó que es opositor y depositó allí su voto, aunque en este caso reconoció valores en el oficialismo.

Por su parte, un 12 % dijo "que no tiene posición partidaria y espera definiciones pragmáticas". Finalmente, mientras un 11 % dijo estar desinteresado en la política, un 20 % indicó estar descreído de esta.

La encuesta de Factum fue hecha a 900 personas entre el 21 de julio y el 4 de agosto.

