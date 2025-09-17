El 31 % de los uruguayos considera que el Gobierno actúa mejor que la oposición

Montevideo, 17 sep (EFE).- El 31 % de los uruguayos considera que el Gobierno está actuando mejor que la oposición, según una encuesta de la consultora Factum, en la que la mayoría de las personas que participaron de esta creen que no lo está haciendo ninguno de los dos.