El aumento del parque de viviendas en Francia se ralentiza desde 2018 y hay menos vacantes

En un informe publicado este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) explica que a fecha del 1 de enero de 2025 el país tenía 38,4 millones de viviendas y precisa, en cualquier caso, que la expansión de ese parque ha sido superior al de la población del país.

Es decir, que el número de personas por vivienda disminuye en línea con el cambio del modo de vida ya que las parejas se forman más tarde, las separaciones son más frecuentes y la población en general envejece.

En cuanto a las vacantes, su porcentaje en el total ha disminuido del 8,1 % en 2019 al 7,7 % en 2025. La parte de las viviendas no ocupadas había progresado anteriormente desde el 6,2 % en 2005.

Del total del parque de viviendas en Francia a comienzos de este año, un 82,5 % eran residencias principales, un 9,8 % residencias secundarias u ocasionales y el 7,7 % restante las vacantes. Las residencias secundarias se han mantenido estables desde 2017.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un 57,4 % de las familias eran propietarias de su vivienda principal a fecha del 1 de enero, un porcentaje que casi no se ha movido desde 2014 (en esos once años ha caído dos décimas).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Anteriormente, la parte de propietarios había aumentado. Ese porcentaje era del 50,6 % en 1982, del 55 % en 1990 y hasta el 57,7 % en 2013, cuando alcanzó el máximo.