El Banco de Canadá reduce el tipo de interés un cuarto de punto y lo deja en el 2,5 %

El recorte es el primero que el banco central realiza desde marzo de este año.
"Con una economía más débil y un menor riesgo alcista para la inflación, el Consejo de Gobierno consideró que una reducción de la tasa de política monetaria era adecuada para equilibrar mejor los riesgos", señaló el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, en un comunicado.
El banco central canadiense explicó que la inflación en agosto fue del 1,9 % y aunque la inflación subyacente se ha situado en torno al 3 % en los últimos meses, "la reciente decisión del Gobierno federal de eliminar la mayoría de los aranceles de represalia sobre bienes importados de EE.UU. reducirá la presión alcista sobre los precios".
Al mismo tiempo, la economía canadiense se contrajo un 0,4 % en el segundo trimestre de 2025, debido a la fuerte caída de las exportaciones y la inversión empresarial en maquinaria y equipos en medio del conflicto comercial con EE.UU., y el desempleo aumentó al 7,1 % en agosto, el nivel más alto desde 2021.
El Banco de Canadá terminó señalando que "evaluará cómo evolucionan las exportaciones ante los aranceles de EE.UU. y las nuevas relaciones comerciales", la inversión empresarial , el empleo y el gasto de los hogares, para apoyar "el crecimiento económico" a la vez que asegura "que la inflación permanezca bajo control".