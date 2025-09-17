El Banco de Canadá reduce el tipo de interés un cuarto de punto y lo deja en el 2,5 %

Toronto (Canadá), 17 sep (EFE).- El Banco de Canadá rebajó este miércoles el tipo de interés al 2,5 %, un cuarto de punto, al considerar que la inflación está bajo control y la ralentización de la economía es fruto de los aranceles impuestos por EE.UU..