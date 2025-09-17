El Brent baja un 0,76 %, hasta 67,95 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,52 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 68,47 dólares.
Los precios cedieron después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta el 4–4,25 %, su primera rebaja desde diciembre de 2024.
Además, los últimos datos de inventarios en ese país mostraron un aumento en las reservas de destilados, lo que avivó las preocupaciones sobre una menor demanda de combustible.