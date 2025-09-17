Mundo

El Brent baja un 0,76 %, hasta 67,95 dólares

Londres, 17 sep (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en noviembre bajó este miércoles un 0,76 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 67,95 dólares.

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 16:15
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,52 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 68,47 dólares.

Los precios cedieron después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta el 4–4,25 %, su primera rebaja desde diciembre de 2024.

Además, los últimos datos de inventarios en ese país mostraron un aumento en las reservas de destilados, lo que avivó las preocupaciones sobre una menor demanda de combustible.

