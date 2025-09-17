El DAX 40 de Fráncfort gana un 0,13 % debido a la cautela antes de la reunión de la Fed

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró la sesión en 23.359,18 puntos.

La renta variable, que el martes bajó al mínimo desde junio, comenzó la negociación al alza, después cambió de tendencia y al final de la jornada se estabilizó y cerró al alza.

Los mercados ya han descontado que la Fed bajará este miércoles sus tipos de interés en 25 puntos básicos, aunque algunos inversores especulan con la idea de que lo hará de forma más agresiva.

Sin embargo, la fuerte subida de las ventas del comercio minorista de EE.UU. en agosto, que muestra una situación muy positiva del consumo privado, reduce la probabilidad de una bajada de 50 puntos básicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con este panorama, los inversores prestarán atención a la orientación de la política monetaria y las previsiones de inflación de la Fed.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fabricante de software para empresas SAP subió un 3,2 %, hasta 217,70 euros, tras comentarios positivos de analistas de Jefferies.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care (FMC) y el fabricante de artículos deportivos Adidas ganaron un 1,71 % y un 1,74 % respectivamente.

Puma se disparó en el MDAX de empresas medianas un 16,8 %, hasta 23,28 euros, después de que la revista Manager Magazin informara de que el fondo de inversión CVC, la empresa estadounidense de gestión de marcas Authentic Brands Group (ABG) y otros dos inversores se interesan por la participación que tiene Pinault.

Commerzbank perdió un 2,8 %, hasta 30,87 euros, después de que su consejera delegada, Bettina Orlopp, dijera en una conferencia que reducirán los ingresos si se fusionan con UniCredit porque hay solapamientos en el negocio de financiación a las empresas con el HypoVereinsBank alemán, que es propiedad de la entidad italiana.

El consejero delegado de UniCredit dijo en una conferencia de Bank of America en Londres que la entidad italiana ya tiene una participación del 29 % en el banco alemán.

Volkswagen cayó un 0,9 %, hasta 99,04 euros, el fabricante de deportivos Porsche cedió un 0,8 %, hasta 43,89 euros, pero Continental subió un 1,9 %, hasta 72,98 euros.