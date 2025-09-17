El ejecutivo de Trípoli respalda la hoja de ruta para acabar la crisis en el sur de Siria

El Ministerio de Exteriores afiliado al GUN afirmó en un comunicado que este acuerdo, respaldado también por Estados Unidos y Jordania, representa un paso "importante" que contribuye a buscar la "reconciliación nacional" y "consolidar la paz civil".

En julio pasado, estallaron fuertes enfrentamientos en Al Sueida entre grupos drusos -una pequeña secta religiosa- y clanes beduinos, a los que se enfrentaron también las facciones locales y fuerzas gubernamentales enviadas a la zona para intervenir, ya que las instituciones estatales no tienen presencia en esa demarcación.

Tras los enfrentamientos, organizaciones y activistas locales denunciaron una serie de abusos contra personas de ambos bandos, incluidos presuntos asesinatos extrajudiciales de civiles drusos por parte de individuos vinculados a las fuerzas de seguridad gubernamentales.

Ante esta situación, el Gobierno sirio anunció este martes un plan para restablecer la calma en la provincia siria, que contempla indemnizar los afectados por el estallido de violencia, además del despliegue de tropas "locales" pertenecientes al Ministerio de Interior sirio en las carreteras de la región.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ejecutivo de Trípoli reiteró la posición "firme" de Libia en apoyo a la "soberanía de Siria" y la unidad de su territorio, y respaldó los esfuerzos regionales e internacionales dirigidos a alcanzar "la seguridad y la paz en la región".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este plan pretende restablecer el orden, después de que el pasado agosto se planteara también la formación de un comité para investigar los detalles del estallido de violencia.