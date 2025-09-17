El Ejército somalí mata a siete yihadistas de Al Shabab en una operación antiterrorista

"Una operación planificada en las primeras horas de esta mañana contra militantes de Al Shabaab en el distrito de Awdheegle, región del Bajo Shabelle", informó el Ministerio de Defensa en un comunicado, sin aclarar qué socios internacionales contribuyeron a la misión.

Durante la operación, explicó, "siete militantes de Al Shabaab murieron y varios más resultaron heridos mientras realizaban actividades destinadas a aterrorizar a los agricultores locales".

Los terroristas "desviaron deliberadamente agua hacia tierras de cultivo con el fin de destruir cultivos y perjudicar el sustento y el comercio de la comunidad", según el Ministerio de Defensa.

Las Fuerzas Armadas de Somalia, agregó, "se mantienen firmes en su deber de defender al pueblo somalí, proteger sus medios de vida y garantizar la derrota total de los grupos terroristas para que la paz y la prosperidad prevalezcan en todo el país".

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunciara en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.