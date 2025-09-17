El emisor brasileño mantiene los tipos en el 15 % anual, su mayor nivel en 19 años

Se trata de la segunda vez seguida en que el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central opta por mantener inalterada la tasa de intereses de referencia, ya que en junio pasado también la dejó en el 15 % tras siete elevaciones consecutivas que comenzaron en septiembre de 2024 y que elevaron el costo del dinero en Brasil a su mayor nivel desde 2006.

El Banco Central explicó en un comunicado que su decisión de mantener la política monetaria restrictiva obedeció tanto a las previsiones de que la inflación continuará por encima de la meta como a la "incertidumbre en el ambiente externo por la coyuntura de política económica en los Estados Unidos".

Para el organismo emisor, la volatilidad generada por esa incertidumbre "exige particular cautela por parte de los países emergentes en un ambiente marcado por tensión geopolítica".

La entidad también dijo estar preocupada con los efectos que tendrán los aranceles adicionales del 50 % que Estados Unidos impuso a la importación de gran parte de los productos brasileños y con la situación fiscal del país, con un déficit público cada vez mayor.

Por ello, concluyó, para garantizar que la inflación converja con la meta prevista, es necesario "una política monetaria en un nivel significativamente contraccionista por un periodo bastante prolongado".

Pese a que la inflación continúa cediendo y en agosto la tasa interanual se ubicó en el 5,13 %, su menor nivel en seis meses, el índice de precios aún está muy por encima de la meta del Banco Central de terminar 2025 con una variación de máximo un 4,50 %.

Los economistas del mercado prevén que Brasil terminará el año con una inflación del 4,83 %.

Con su política restrictiva, el Banco Central continúa ignorando las presiones del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que inicie un procedo de reducción de los tipos, a los que atribuye la actual desaceleración económica.

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 3,4 % en 2024 y la última previsión del Gobierno es que esa tasa se desacelere hasta el 2,3 % en 2025.

Para el Banco Central, sin embargo, pese a que los indicadores de la actividad económica muestran "cierta moderación en el crecimiento, el mercado de trabajo aún muestra dinamismo".

El desempleo en el trimestre concluido en julio se ubicó en el 5,6 % de la población activa, su menor nivel desde 2012.