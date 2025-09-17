El euro se cambia alrededor de 1,1850 dólares a la espera de la Fed

El euro se cambiaba hacia las 15.10 horas GMT a 1,1852 dólares, frente a los 1,1845 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1837 dólares.

Tras haber llegado el martes al máximo desde septiembre de 2021, por encima de 1,1875 dólares, el euro perdió algunas posiciones.

Los mercados han descontado que la Fed bajará el precio del dinero hoy de forma moderada y prestarán atención a las señales de qué hará el resto del año.

La inflación de la zona euro se mantuvo estable en el mes de agosto en una tasa interanual del 2 %, como en los dos meses anteriores, cifra que representa una revisión a la baja de una décima respecto a las estimaciones preliminares del 2,1 % pero que no tuvo repercusión en los tipos de cambio.

La inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del BCE del 2 % a medio plazo y como la entidad prevé que se mantendrá en ese nivel, no ve necesidad de bajar más los tipos de interés.

El BCE observa que se reducen las presiones salariales en la zona del euro, que son un factor muy importante para la evolución de la inflación.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Jose Luis Escrivá, dijeron que los tipos de interés en el 2 % son adecuados en estos momentos.

La moneda única se cambió hasta el mediodía en una banda de fluctuación entre 1,1834 y 1,1871 dólares.