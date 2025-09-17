El Festival argelino de cine de Annaba rendirá tributo póstumo a Pilar Bardem

El presidente del Festival Mohamed Allal presentó este miércoles el programa de este año, que contará con la asistencia de Carlos Bardem -hijo de Pilar Bardem y hermano de Javier Bardem- en la ceremonia inaugural, en memoria de su madre, e incluye la proyección de más de 70 películas de países mediterráneos.

Para Allal, España posee una visión futurista en su industria cinematográfica integrando la inteligencia artificial, por lo que el realizador español, Daniel Torrado, ofrecerá una clase magistral el próximo 26 de septiembre entre las actividades paralelas al festival.

"Deseamos beneficiarnos de las experiencias de los cineastas españoles en este campo", declaró a EFE el presidente del certamen.

En los seminarios que completan la programación, se abordarán la financiación y producción cinematográfica del espacio árabe mediterráneo. La edición concluirá con la entrega de premios en diferentes categorías, además de un aporte económico a proyectos en desarrollo o en posproducción.

La elección de España como invitado de honor responde a su larga y premiada historia cinematográfica además de ser un país anfitrión de premios tan importantes como los Goya y el Festival de San Sebastián.

"También (España es invitada) por las relaciones históricas, la cercanía geográfica con Argelia; contamos con una diáspora argelina en España" que profundiza los vínculos, manifestó Allal.

Con el apoyo de la Embajada de España en la selección final, el festival proyectará entre películas sirias, egipcias, turcas o griegas, así como la española 'La isla de los faisanes' de Asier Urbieta, entre otras.

Entre los homenajeados en el festival se encuentran, además de Pilar Bardem, el realizador argelino Ghaouthi Bendaddouche, el actor egipcio Khaled el Nabawy, el bosnio Danis Tanovic y el actor griego Yorgo Voyagis.

En el caso de Pilar Bardem, la actriz será homenajeada a título póstumo por su "valor humano, cinematográfico y hasta filosófico" como una de las grandes profesionales de la cuenta Mediterránea, consideró la organización.

Allal contó a EFE que la organización intentó que estuviera presente el oscarizado Javier Bardem, a quien considera "un icono" no solo para el cine sino para el mundo por "su apoyo a las causas justas", como la saharaui o la palestina, de gran significado en la conciencia argelina, pero no fue posible.