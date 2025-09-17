El Festival del norte de México celebrará 18 años con la banda californiana The Beach Boys

El evento, que se realizará del 2 de octubre al 2 de noviembre, también ofrecerá las presentaciones 'Hands Percussion', a cargo de una compañía de Malasia, y 'Barbie The Movie: in Concert', en la Explanada de los Héroes, en el centro de Monterrey, capital del estado de Nuevo León.

"Este festival es mucho más que una programación de espectáculos, es un movimiento cultural que nos une, que nos recuerda quiénes somos y lo que somos capaces de crear juntos", afirmó Victoria Kûhne, presidenta del Patronato del Festival Internacional Santa Lucía (FISL), en una rueda de prensa.

Kûhne detalló que serán 32 días de arte y cultura con más de 190 expresiones artísticas, 37 locaciones, 13 disciplinas y géneros con la participación de 32 compañías y más de 850 artistas de 19 países invitados.

Para inaugurar el festival el 2 de octubre, desde Malasia, llegará la presentación 'Hands Percussion', que a través del sonido de sus tambores combinará la tradición asiática con la danza y la energía de su ritmo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 31 de octubre, se realizará el show 'Barbie The Movie: In Concert', que está inspirado en la exitosa película y contará con una orquesta en vivo, integrada exclusivamente por mujeres que interpretarán las canciones de la banda sonora de la cinta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La clausura, el 2 de noviembre, estará a cargo de la banda The Beach Boys, que traerán su inconfundible sonido y espíritu californiano al FISL 2025, en la misma explanada ubicada frente al Palacio de Gobierno, en la Macroplaza de Monterrey.

Entre otros eventos, desde Canadá regresa Laser Quantum con 'Travesías del Alma', un espectáculo acuático para celebrar el Día de Muertos, que en México se conmemora del 1 al 2 de noviembre.

También se presentarán 20 diálogos que abordarán temas como arte, medio ambiente y desarrollo humano, a través de las voces de Amanda Parer, Marcelo Seltzer, Mijo Jagino y Gabriel Quero.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció un homenaje al empresario, político y promotor cultural, Mauricio Fernández Garza, quien recién anunció su renuncia como alcalde del municipio de San Pedro Garza García, por motivos de salud.

Dicho evento se realizará en el Museo La Milarca, que es administrado por el gobierno estatal, pero cuya creación fue impulsada por el propio Fernández Garza.