El Gobierno informa de la llegada de 185 venezolanos en un vuelo procedente de EE.UU.

En su canal de Telegram, el programa detalló que, del total de retornados, 164 son hombres y 16 mujeres, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira (norte), cercano de Caracas.
"Han enfrentado una experiencia difícil, ahora están listos para reencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza", expresó Vuelta a la Patria.
Aseguró que los connacionales recibieron "trato digno y todos los protocolos y controles necesarios" para su ingreso al país.
Según cifras del Gobierno de Nicolás Maduro, más de 12.000 personas han regresado a Venezuela desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.
El Ejecutivo venezolano defiende que los viajes de migrantes son parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, que busca facilitar el retorno voluntario al país, además de recibir a los connacionales deportados por Estados Unidos.