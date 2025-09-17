Mundo

El Gobierno informa de la llegada de 185 venezolanos en un vuelo procedente de EE.UU.

Caracas, 17 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este miércoles sobre la llegada al país de 185 repatriados en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos, entre los que viajaron cinco niños que, según el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, "fueron separados de sus familias".

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 15:25
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2344

En su canal de Telegram, el programa detalló que, del total de retornados, 164 son hombres y 16 mujeres, quienes llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira (norte), cercano de Caracas.

"Han enfrentado una experiencia difícil, ahora están listos para reencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza", expresó Vuelta a la Patria.

Aseguró que los connacionales recibieron "trato digno y todos los protocolos y controles necesarios" para su ingreso al país.

Según cifras del Gobierno de Nicolás Maduro, más de 12.000 personas han regresado a Venezuela desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ejecutivo venezolano defiende que los viajes de migrantes son parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, que busca facilitar el retorno voluntario al país, además de recibir a los connacionales deportados por Estados Unidos.

Enlace copiado