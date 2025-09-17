El Gobierno informa de la llegada de 185 venezolanos en un vuelo procedente de EE.UU.

Caracas, 17 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este miércoles sobre la llegada al país de 185 repatriados en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos, entre los que viajaron cinco niños que, según el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, "fueron separados de sus familias".