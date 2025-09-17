El hijo del fundador del movimiento talibán viaja a Catar para condenar ataques de Israel

Yaqub se reunió en Doha con el ministro catarí Mohammed bin Abdulaziz al-Khulaifi para condenar el reciente ataque israelí y reafirmar el apoyo de Afganistán. Durante la reunión, Yaqub "condenó enérgicamente (...) el reciente ataque del régimen sionista israelí contra Catar", indicó en un comunicado el viceportavoz talibán Hamdullah Fitrat.

"En estas difíciles circunstancias, el pueblo y los funcionarios de Afganistán permanecen junto al país hermano Catar", añadió el comunicado.

No es la primera vez que Yaqub viaja a Doha. Su asistencia en marzo de 2024 a una conferencia de defensa (DIMDEX) en la misma ciudad ya expuso su perfil como una de las figuras del régimen capaces de representar al aislado gobierno en el exterior.

El canciller talibán, Amir Khan Muttaqi, figura en la lista de sanciones de la ONU y requiere una exención del Consejo de Seguridad para poder viajar, un permiso que recientemente le fue denegado para visitar la India y Pakistán, según medios afganos.

Este encuentro bilateral se produce, además, después de que los talibanes no fueran invitados a la cumbre árabe-islámica celebrada en Doha la semana pasada para tratar el ataque israelí.

A pesar de su papel como mediador clave, Catar no ha reconocido formalmente al Gobierno talibán, un hecho simbolizado en la cumbre de la semana pasada, donde se utilizó la antigua bandera tricolor de la República de Afganistán en lugar de la enseña talibana.