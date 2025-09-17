El papa expresa solidaridad a población de Gaza, obligados por la fuerza a dejar su tierra

"Ante el Señor omnipotente que dijo: 'No matarás' y ante toda la historia de la humanidad digo que toda persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida", agregó.

Y entonces renovó su llamamiento para que se produzca "un alto el fuego, la liberación de los rehenes, una solución diplomática negociada y el pleno respeto del derecho internacional humanitario".

Pidió además que los fieles se unan en oración para que "pronto llegue la paz y la justicia".

Este martes, el pontífice estadounidense, que tiene también pasaporte peruano, había llamado al párroco de la única iglesia católica de Gaza, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, para informarse de la situación tras la ofensiva terrestre que comenzó Israel en las últimas horas.

Romanelli confirmó al papa que "la parroquia sigue ayudando a las aproximadamente 450 personas que se han refugiado allí y a quienes acuden a ellos, distribuyendo comida y agua y manteniendo abierta la farmacia interna"

"También se continúan las actividades con los niños y los jóvenes y la asistencia a los ancianos y los enfermos, a pesar de la intensificación del conflicto", informó el sacerdote al papa.

Ante la situación, el papa expresó su preocupación y aseguró al padre Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones, informó la oficina de prensa del Vaticano.