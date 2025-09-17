El papa no dijo que los jóvenes deben alejarse de las ideas homófobas de Charlie Kirk

Bogotá, 17 sep (EFE).- El papa León XIV no dijo en su homilía del último domingo en Roma que "los jóvenes deben retirarse de ideas homofóbicas, racistas y clasistas como las que esparcía Charlie Kirk", el activista estadounidense ultraconservador que fue asesinado el pasado miércoles, como afirman mensajes en redes sociales sin aportar pruebas de estas declaraciones.