El papa no dijo que los jóvenes deben alejarse de las ideas homófobas de Charlie Kirk

Circulan por redes sociales como X y Facebook mensajes que aseguran que León XIV instó en su última homilía dominical a los jóvenes a abandonar las "ideas homofóbicas, racistas y clasistas", que, según dijo supuestamente el pontífice, esparcía Kirk.
HECHOS: El papa León XIV no ha hecho referencia a Charlie Kirk ni ha instado a los jóvenes a alejarse de sus ideas "homofóbicas, racistas y clasistas" en las dos homilías que ha pronunciado desde la muerte del activista, según demuestran sendas revisiones de ambos discursos religiosos.
A la fecha de publicación de esta información, el papa ha pronunciado dos homilías tras el asesinato de Kirk, una el 14 de septiembre, en la Conmemoración de los mártires y testigos de la fe del siglo XXI, y una segunda el 15 de septiembre, en la Vigilia del Jubileo de la Consolación.
En ninguno de esos discursos hay rastro de que el pontífice pronunciara las palabras que le atribuyen los mensajes engañosos ni que hiciera mención a Charlie Kirk.
La única declaración oficial del Vaticano sobre la muerte de Kirk se produjo este martes, cuando el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó de que el papa León XIV reza por el activista e insta a abandonar la retórica que conduce a la polarización política.
El pontífice, el primer papa estadounidense en la historia, así se lo transmitió el pasado domingo al nuevo embajador de Donald Trump ante la Santa Sede, Brian Francis Burch.
En definitiva, es falso que León XIV dijera que "los jóvenes deben retirarse de ideas homofóbicas, racistas y clasistas como las que esparcía Charlie Kirk", ya que no hizo ninguna referencia a ello en las dos homilías que ha pronunciado desde el asesinato del activista, por el que ya fue detenido Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años.