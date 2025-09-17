El petróleo de Texas baja 0,5 %, hasta los 64,21 dólares el barril

Nueva York, 17 sep (EFE).- Los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaron este miércoles un 0,5 %, hasta los 64,21 dólares el barril, en una sesión marcada por la rebaja de la Reserva Federal en los tipos de interés y por las preocupaciones del mercado en torno al suministro de crudo ruso.