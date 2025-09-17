El presidente de Ecuador calcula que la economía del país crecerá cerca del 4,5 % en 2025

"Ecuador, en lo que va del año, va creciendo el 4 % y calculamos que va a crecer cerca del 4,5 %. Hace muchísimo tiempo que no crece el Ecuador así", destacó Noboa en una entrevista con la radio 'Gaviota', de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

El martes, el BCE había ya elevado la proyección de crecimiento de la economía ecuatoriana para 2025 de 2,8 % a 3,8 %, mientras que mantuvo la tasa de 1,8 % para 2026.

Según Noboa, en el último año y medio también se registra un incremento del 25 % en los depósitos de los bancos, una liquidez que "hace que bajen las tasas, que los bancos presten a menor interés", lo que "genera también desarrollo económico".

"Estamos con un 7 % de incremento en ventas también a nivel nacional", dijo el mandatario, que puso como ejemplo a la provincia de El Oro, pues aseguró que "es una de las que más ha crecido en ese sentido".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El Oro ha sido una de las provincias que mejor le ha ido y solo este mes de 529 millones (de dólares) de agosto del 2024 (pasó) a 597 millones, 12,9 % de incremento. Eso es un crecimiento, se lo ve en números, eso no es especulación, eso no es cuento, eso es dinero que se mueve en las cuentas. Está ahí. No es mágico, es real", destacó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Noboa difundió esas cifras después de haber tomado importantes medidas de recorte del gasto público que han implicado la reducción del tamaño del Gobierno, con el anuncio del despido de 5.000 funcionarios y la eliminación del subsidio al diésel desde el pasado sábado.

Con ello la administración de Noboa busca cerrar la brecha del déficit estatal, que alcanzó los casi 5.000 millones de dólares en 2023 equivalentes a casi el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB), y cumplir con las metas marcadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que mantiene un programa crediticio de 5.000 millones de dólares entre 2024 y 2028.

De acuerdo al Banco Central, la demanda interna será el principal impulsor del crecimiento proyectado para 2025-2029, por lo que el desempeño positivo del consumo de los hogares y del Gobierno, y la inversión serán fundamentales para sostener la trayectoria proyectada del PIB. Sin embargo, la demanda externa también jugará un rol importante, especialmente en 2025.