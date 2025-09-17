El PS pone sus condiciones a Lecornu antes de una protesta sindical que se prevé masiva

El primer secretario del PS, Olivier Faure, a la salida de su encuentro con Lecornu, explicó que ellos no piden elecciones anticipadas ni la dimisión de Emmanuel Macron, pero sí un cambio de dirección radical de políticas de los sucesivos gobiernos del presidente de la República.

Faure pidió una ruptura con el plan de ajuste del anterior primer ministro, que planteaba un plan de ajuste para recortar el déficit en cerca de 44.000 millones de euros en 2026: "Le hemos dicho muy claramente que si está ahí para hacer lo mismo que François Bayrou, las mismas causas producirán los mismos efectos y le censuraremos".

"Si no está dispuesto a entender, lo censuraremos. Si está dispuesto a asumir lo que le hemos explicado, si está dispuesto a salir del estado depresivo en que François Bayrou ha puesto el país, habrá materia para discutir", señaló para mostrar su disposición a llegar a compromisos.

El líder socialista, que hizo notar que el jefe del Gobierno se había mostrado "muy ambiguo sobre sus intenciones", desgranó el catálogo de sus reivindicaciones, entre las que destacó la derogación o suspensión de la reforma de las pensiones de 2023 que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años o la aplicación del llamado 'impuesto Zucman' a los multimillonarios.

También un programa de impulso económico mediante la inversión pública o medidas para estimular el poder adquisitivo.

Muchas de esas reivindicaciones van a estar presentes en la jornada de huelgas y manifestaciones que organizan este jueves los ocho sindicatos representativos del país, unidos en primer lugar para que Lecornu abandone el proyecto de presupuestos de Bayrou.

En su comunicado de convocatoria, las ocho centrales denuncian la "brutalidad sin precedentes" de las medidas presupuestarias que tenía intención de poner en marcha el ya ex primer ministro centrista, que cayó precisamente en una moción de confianza que él mismo había convocado el pasado día 8 con la intención de que la Asamblea Nacional validara su trayectoria para reducir el déficit.

Bayrou pretendía, entre otras cosas, la congelación de las prestaciones sociales y el sueldo de los funcionarios, recortes en algunos servicios públicos y, la medida que más reacción en contra había generado, la supresión de dos días festivos.

Los sindicatos en su convocatoria rechazan que la forma de corregir los números rojos de las cuentas públicas sea con rebajas en las prestaciones sociales porque, según su argumentación, lo que aumenta la deuda son también las rebajas fiscales para los más ricos y los 211.000 millones de euros de ayudas captadas por las mayores empresas sin ninguna contrapartida.

Los servicios secretos de la Policía calculan que en los actos sindicales que se han organizado por todo el país podrían participar hasta 900.000 personas, lo que significa una participación mucho más masiva que las alrededor de 175.000 que contabilizaron las fuerzas del orden el día 10.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, también ha dicho que se espera que en esas manifestaciones pueden infiltrarse entre 5.000 y 10.000 extremistas con voluntad de provocar altercados, bloqueos e incluso sabotajes.

De entrada, con los huelguistas que se han tenido que declarar por adelantado en el transporte público, se sabe que será muy difícil moverse en el área metropolitana de París, ya que sólo circularán normalmente las tres líneas automáticas del metro, la 1, 4 y 14, que no necesitan conductores, mientras que las otras 13 tendrán un servicio muy limitado, básicamente en las horas punta.

Algo parecido ocurrirá en las líneas de cercanías, mientras que en los ferrocarriles, aunque están garantizados el 90 % de los trenes de alta velocidad (TGV), sólo circularán la mitad de los intercities y alrededor del 60 % de los regionales.

Lecornu también recibió a los líderes de la extrema derecha, Marine Le Pen y su lugarteniente Jordan Bardella, que volvieron a repetir que lo que quieren son elecciones anticipadas y que si el primer ministro no rompe con el macronismo, lo censurarán a la primera de cambio.

"Si no hay ruptura, habrá censura", avisó Le Pen, que aunque puntualizó que su enfoque no es dogmático, no tiene ninguna confianza en que el primer ministro vaya a rectificar.

A ese respecto, hizo notar que Lecornu ha formado parte de todos los gobiernos de Macron desde que éste llegó al Elíseo en 2017 y que es alguien "muy próximo" al jefe del Estado, de forma que "no sólo ha participado, sino que ha apoyado la totalidad de las políticas que han puesto el país en la situación que conocemos".