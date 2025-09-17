El Teatro Real de Madrid abre su temporada de flamenco con la bailaora La Moneta

La peña flamenca La Platería de Granada, la más antigua de España, auspiciará esa inauguración, ya que toda esta temporada se ha articulado en colaboración con una red de instituciones divulgadoras de este arte, todas ellas del su de España, excepto la Bienal de Flamenco de Madrid.

En total, serán nueve citas mensuales, con tres funciones por programa y dos cabezas de cartel en cada una de ellas, con el baile siempre protagonista.

Tal y como se ha presentado este miércoles, en noviembre los protagonistas serán Salomé Ramírez y el cantaor Miguel Ángel Heredia gracias a la peña Los Caminos del Cante (Jerez) y en diciembre lo serán los bailaores El Choro y Paula Rodríguez avalados por el Festival Flamenco Ciudad de Huelva.

Con el nuevo año, en enero, el salón de baile de Isabel II será ocupado por el dúo de bailaores compuesto por José Maya y Alejandra Hernández (gracias a la peña cordobesa El Almíbar), y en febrero, por otro dúo al baile, el de Sonia Miranda y Aitana Rousseau, por El Taranto (Almería).

La Peña Juan Breva (Málaga) propondrá en marzo el espectáculo de Juan de Juan y La Lupi y la Bienal de Flamenco de Madrid a Mónica Iglesias y Luis Mariano a la guitarra en abril, mientras que La Perla de Cádiz traerá a El Junco y Caracolillo de Cádiz.

El cierre en junio lo pondrán Alba Heredia, que fue premio Desplante en el Festival Internacional del Cante de las Minas (La Unión) en 2015, así como Ricardo Fernández del Moral, que obtuvo la Lámpara Minera de ese mismo concurso en 2012.