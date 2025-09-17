Emiratos Árabes evacua a 119 heridos y enfermos de la Franja de Gaza para tratarlos

El Ministerio de Exteriores emiratí dijo en un comunicado que estos 119 enfermos y heridos fueron evacuados junto a sus familiares a través del paso fronterizo de Kerem Shalom y del aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, y que la operación contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Con esta nueva operación, el número total de pacientes y acompañantes evacuados por Emiratos Árabes Unidos asciende hasta ahora a 2.904 personas, a quienes se les ha proporcionado atención médica desde el inicio de esta crisis humanitaria", según el comunicado.

Estas nuevas evacuaciones se enmarcan en los esfuerzos del país árabe para proporcionar tratamiento a 1.000 niños heridos y a otros 1.000 pacientes palestinos con cáncer, con el objetivo de que reciban atención médica en varios hospitales de Emiratos.

Asimismo, la operación forma parte de la "respuesta humanitaria urgente" de Emiratos, que consiste en "el traslado de heridos y afectados civiles desde Gaza" y en el "apoyo al hermano pueblo palestino".

El Ministerio de Exteriores emiratí recordó que ha proporcionado a Gaza medicinas y tratamientos desde el inicio de la guerra, mientras que también ha instalado un hospital flotante frente a la costa de la ciudad egipcia de Al Arish, ubicada en el norte de la península del Sinaí y muy próxima a la Franja de Gaza.

Esta operación se produce apenas dos días después de que los líderes de los países árabes e islámicos celebraran una cumbre en Catar tras el bombardeo israelí que la semana pasada mató a seis personas en Doha, una acción que dinamitó las conversaciones para alcanzar una tregua en el devastado enclave palestino.

Emiratos, junto a Baréin, normalizó sus relaciones diplomáticas con Israel en 2020 pero, pese a la presión que ha recibido para romperlas tras el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023, Abu Dabi ha mantenido que estos lazos permiten mantener canales de comunicación con Israel para poder enviar ayuda a la Franja y evacuar a heridos.