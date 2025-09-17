Estado de la India declara la alerta sanitaria tras 19 muertes por la ameba “comecerebros”

En total se han detectado al menos 69 casos de meningoencefalitis amebiana primaria en 2025, una enfermedad rara pero con una tasa de mortalidad cercana al 95 %, según el Departamento de Salud del Estado. Solo este mes se han confirmado 23 nuevos casos y nueve muertes.

Las víctimas incluyen desde bebés de pocos meses hasta adultos mayores y ha pasado de encontrarse de manera focalizada a presentar casos generalizados en la región, lo que ha incrementado la alarma entre la población.

La ministra de Salud de Kerala, Veena George, aseguró que los casos registrados son "aislados y no vinculados a un único foco de contagio", a diferencia del año pasado, cuando se identificaron brotes relacionados con fuentes de agua compartidas.

Las autoridades regionales han ordenado reforzar la vigilancia epidemiológica, clorar diariamente las piscinas públicas, inspeccionar pozos y depósitos de agua, y lanzar campañas de concienciación para que la población evite nadar en aguas sin tratamiento.

También recomendaron usar pinzas nasales al sumergirse en agua dulce para prevenir el ingreso del parásito por las fosas nasales.

El gobierno destacó que la tasa de supervivencia en Kerala, en torno al 24 %, es notablemente superior a la media mundial, gracias a la detección temprana y al uso del fármaco antiparasitario miltefosina, lo que ha permitido salvar a varios pacientes.

El departamento de salud, en colaboración con el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC), está realizando un extenso muestreo ambiental para identificar posibles fuentes de contaminación, mientras investigan la posibilidad de nuevas rutas de transmisión.

La Naegleria fowleri, conocida como ameba "comecerebros", entra en el cuerpo a través de la nariz y destruye rápidamente el tejido cerebral, causando síntomas como fiebre, dolor de cabeza, convulsiones y pérdida de conciencia, que suelen derivar en la muerte en cuestión de días.