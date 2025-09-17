Estados Unidos cambia a última hora de cantante en Intervisión

"En lugar de Brandon Howard, Estados Unidos presentará a la cantante y productora Vassy", indicó este miércoles el servicio de prensa del concurso, que se celebrará el próximo sábado.

En el portal oficial del evento ya figuran el nombre y los datos de la intérprete estadounidense, aunque todavía no se ha colocado la grabación del tema que concursará.

Según la agencia rusa TASS, Howard alegó en un mensaje de vídeo que no podía participar debido a "circunstancias familiares imprevistas".

Su sustituta, Vassy, cuyo nombre es Vasiliki Karagiorgos, es hija de migrantes griegos y nació en Australia, pero participará en representación de Estados Unidos.

"La cantante ha logrado un considerable reconocimiento internacional, en particular en la industria de la música electrónica bailable, donde se convirtió en una de las figuras más conocidas, con más de 4 millones de oyentes mensuales en los servicios musicales de 'streaming'", señala Intervisión en su portal.

El festival también anunció hoy que Estados Unidos también estará representado en el jurado con la presencia de Joe Lynn Turner, vocalista de 'hard rock' y 'heavy metal' de las célebres bandas Rainbow, Yngwie Malmsteen's, Rising Force y Deep Purple.

En el concurso, que comenzará este próximo sábado a las 20.30 hora local (17.30 GMT) y durará cerca de 3,5 horas, la mayoría de los concursantes, según adelantaron los organizadores, cantarán en su propio idioma.

Latinoamérica estará representada el certamen por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia), Zulema Iglesias Zalazar (Cuba) y el dúo Tais Nader y Luciano Calasanza (Brasil).

También participarán cantantes de Bielorrusia, Serbia, Estados Unidos, Vietnam, Egipto, Emiratos Árabes, la India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia.