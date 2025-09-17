Eurodiputados creen que España está al frente de la lucha contra la migración ilegal

El presidente de esa Comisión, el polaco Bogdan Rzońca, lo ha afirmado así este miércoles en una rueda de prensa que ha ofrecido para informar del "intenso" trabajo desarrollado en los tres días que ha durado la visita, que iniciaron el pasado lunes en la isla de Tenerife y que concluyen hoy en la de Gran Canaria.

Según Rzońca, durante la visita han podido comprobar que "los migrantes no tienen la culpa de nada" y que entre ellos hay niños y huérfanos que quieren quedarse en la UE.

Asímismo, ha señalado que los inmigrantes y las personas que trabajan con ellos necesitan apoyo económico y por ello ha avanzado que en el próximo presupuesto plurianual de la UE para el período 2028-2034 habrá una dotación económica en ese sentido, y también para el Pacto de las Migraciones, aunque aún desconoce las cifras.

En estos tres días en los que se han reunido con representantes del Gobierno de España y del Ejecutivo regional de Canarias, con efectivos de distintos cuerpos policiales, magistrados y fiscales, con responsables de la agencia europea Frontex y de la Agencia de Asilo de la UE, además de con asociaciones vecinales, ha asegurado que "han podido entender mejor el problema" y que sus propuestas se tomarán en consideración.

Rzonca ha explicado que la visita a Canarias obedece una petición que se presentó a la comisión ante la necesidad de una acción conjunta de la UE ante la presión migratoria que sufre España en el mar mar Mediterráneo y el océano Atlántico, pero en particular el archipiélago canario.

En las reuniones han podido conocer la repercusión positiva de la inmigración legal en la economía de las islas Canarias, "en contraste con el acuciante desafío de la migración ilegal", ha recalcado el eurodiputado.

También ha añadido que han apreciado los retos que generan la presión migratoria, que afecta a la población local y a la situación de los migrantes, de manera especial a los menores extranjeros no acompañados en Canarias.

Bogdan Rzońca ha recalcado que todas las partes coinciden en que es necesario un enfoque "equilibrado y global" para gestionar la emigración legal y hacer frente a la ilegal, que genera tragedias humanas con la pérdida de "miles" de vidas en el intento de llegar a las costas europeas.