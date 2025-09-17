Exdirectora de los CDC dice que fue despedida por "defender la integridad científica"

Monarez, despedida por Kennedy Jr. a final de agosto, dijo ante el Comité de Salud del Senado que rechazó las demandas planteadas por el secretario de Salud para aprobar recomendaciones de sus asesores sobre vacunación.

Kennedy Jr., que se ha mostrado públicamente escéptico sobre la vacunación, despidió en junio a todos los integrantes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización alegando preocupación por "conflictos de intereses" y los ha reemplazado con nuevos miembros, muchos de los cuales son conocidos por sus críticas a los programas de vacunación obligatorios.

Monarez aseguró hoy que Kennedy Jr. le dijo que hablaba con el presidente, Donald Trump, "a diario sobre cambiar el calendario de vacunación infantil" a partir de septiembre.

Aunque Trump, que fue quien eligió a Monarez para estar al frente de los CDC el pasado enero, no se ha mostrado tan crítico con las vacunaciones infantiles obligatorias como Kennedy, muchos en EE.UU. se muestran preocupados por la posibilidad de que las motivaciones políticas se impongan a las científicas para modificar las recomendaciones en este terreno.

El propio Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización se reunirá a final de esta semana para debatir quiénes deben recibir las vacunas contra la COVID-19 o la hepatitis B.

Tras las declaraciones de Monarez, el portavoz del Departamento de Salud, Andrew Nixon, replicó en un comunicado que "cualquier cambio potencial en el calendario de vacunación infantil se basará en la información científica más reciente que esté disponible".

Las turbulencias en el seno del Departamento de Salud coinciden con el fin de la vacunación obligatoria en el estado de Florida, una decisión sobre la que han alertado expertos por el peligro de que resurjan enfermedades como el sarampión.