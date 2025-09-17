Felipe VI y la reina Letizia contemplan las pirámides de Guiza

Felipe VI y la reina Letizia han asistido a la cena después de una intensa jornada de trabajo en El Cairo que han comenzado con una ofrenda floral en el Monumento al Soldado Desconocido, tras lo que han sido recibidos en el Palacio de Al-tras (Heliópolis) por el presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, y la primera dama, Entissar Amer El-Sisi, en la bienvenida oficial.

La cena privada ha tenido lugar en un hotel desde cuyos jardines se contemplan las pirámides.

Tras el recibimiento oficial y las reuniones bilaterales que han mantenido este jueves por la mañana, los reyes han asistido al almuerzo en su honor que les han ofrecido el presidente y la primera dama en el palacio, donde Felipe VI ha confesado que tanto la reina como él ansiaban "de manera especial ver la luz del atardecer en las pirámides de Guiza".

El rey ha tenido también sendos encuentros con el presidente de la Cámara de Representantes de Egipto, Hanafy El-Gabali, y con el presidente del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek.

Precisamente en la visita que realizarán el viernes a Luxor, los reyes conocerán el proyecto de seguridad e iluminación que han realizado empresas españolas tanto en estas pirámides de Guiza que han contemplado este miércoles como en las obras de acondicionamiento y mejora de sitios arqueológicos de Luxor, lideradas por la empresa pública Isdefe.