Fiscalía cancela la comparecencia de Paul Laverty prevista para este jueves en Edimburgo

El galardonado guionista, pareja de la directora de cine española Icíar Bollaín, añadió que el cargo sigue pendiente y que la decisión final se tomará más adelante, según una declaración remitida a EFE.
"Acabo de recibir una nota entregada en mano de la Fiscalía cancelando mi comparecencia ante el tribunal para mañana por la mañana, donde pretendía declararme inocente de un cargo en virtud del artículo 13 de la Ley de Terrorismo de 2000 (...) Me han dicho que el cargo sigue pendiente y que se tomará una decisión final más adelante", señaló.
Laverty fue detenido el 25 de agosto en Edimburgo, acusado de "mostrar apoyo a una organización proscrita" tras portar una camiseta con el lema 'Genocidio en Palestina, es hora de actuar', según la Policía escocesa.
El medio The National señaló entonces que esa organización sería Palestine Action, proscrita en el Reino Unido.
La Policía indicó hoy a EFE que no añadirá nada a su comunicado de ese día, en el que informaba de que el guionista quedó en libertad con un compromiso de comparecer más adelante sin quedar bajo custodia.
El pasado julio, el Gobierno británico proscribió a Palestine Action después de que el grupo vandalizara dos aviones en una base militar inglesa, entre otros actos contra el comercio de armas a Israel.
La cancelación de la vista llega en un contexto de máxima tensión internacional por la guerra en Gaza, cuando esta semana una comisión independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe en el que acusa a Israel de cometer genocidio en la Franja.