Fiscalía cancela la comparecencia de Paul Laverty prevista para este jueves en Edimburgo

Glasgow (R. Unido), 17 sep (EFE).- El guionista escocés Paul Laverty afirmó este miércoles que la Fiscalía escocesa ha cancelado su comparecencia prevista para la mañana del jueves en Edimburgo, en una causa abierta en virtud de la Ley Antiterrorista de 2000.