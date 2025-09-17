Grecia abrirá dos centros para migrantes en Creta tras repunte de llegadas desde Libia

La medida, confirmada por el gobernador de Creta, Stavros Arnautakis, tras reunirse con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, busca aliviar el hacinamiento en el centro de La Canea, que con capacidad para 300 personas llegó a albergar en los pasados días a 1.800 en condiciones denunciadas como "vergonzosas".

Arnautakis pidió también que los inmigrantes fueran trasladados lo antes posible a Grecia continental.

Asimismo, destacó que no es suficiente el personal de la Policía y la Guardia costera encargado de la seguridad en el antiguo recinto de exposiciones que funciona actualmente como centro de internamiento temporal a las afueras de la ciudad cretense de La Canea.

"No podemos tener 1.000 personas ahí y tan solo cinco uniformados para su vigilancia", acentuó el gobernador y señaló que ya ha pedido al Gobierno central un aumento del personal de seguridad.

El pasado fin de semana unos 1.000 inmigrantes llegaron en barco a Creta y otras islas griegas cercanas desde Libia.

Los pasados lunes y martes arribaron otras 170 personas en varias embarcaciones, si bien este miércoles no se registraron más llegadas, según dijo a EFE un portavoz de la Guardia costera.

El centro de internamiento en La Canea, de una capacidad de 300 personas, alcanzó a alojar más de 1.800 inmigrantes durante el fin de semana "en condiciones vergonzosas", según denunció este martes al diario Efsyn la teniente de alcalde de este municipio, Eleni Zervudaki.

Actualmente permanecen en el centro unas 1.000 personas, ya que otras 800 han sido trasladadas desde entonces a centros permanentes en Grecia continental, según informó este miércoles el diario Kathimerini.

El hacinamiento y las malas condiciones en el centro temporal producen frecuentemente tensiones.

El Parlamento griego aprobó el pasado julio una enmienda de ley, presentada por el Gobierno conservador, que impide que los inmigrantes que lleguen de forma irregular a Grecia desde el norte de África presenten solicitudes de asilo.

Durante todo el mes de agosto las llegadas irregulares a Creta disminuyeron, pero el pasado fin de semana volvieron a aumentar.

La disminución registrada en agosto no se debió a la suspensión de las solicitudes de asilo por parte del Gobierno, sino a los fuertes vientos que soplan cada año desde el norte en esa época en el Egeo y el Mediterráneo oriental, que impidieron la salida de embarcaciones desde Libia, sostuvo Zervudaki

Sin embargo, algunos analistas vinculan este aumento de las llegadas con la disputa que mantienen Libia y Grecia sobre la delimitación de zonas económicas exclusivas (ZEE) en el Mediterráneo oriental y el control sobre yacimientos de hidrocarburos en el área.

El pasado jueves la petrolera estadounidense Chevron presentó una oferta oficial en una licitación pública que sigue en curso para obtener los derechos de investigar yacimientos en una vasta zona marítima al sur de Creta, disputada entre Grecia, Libia y Turquía.

Mitsotakis celebró entonces la oferta de Chevron como "un reconocimiento de facto de los indiscutibles derechos soberanos de Grecia sobre sus aguas territoriales al sur de Creta".