Guatemala rechaza "la pretensión de Belice de ejercer soberanía sobre la isla Sarstún"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) expresó el martes en un comunicado su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Belice, pero a la vez lamentó que unidades de las Fuerzas de Defensa de ese país "ingresaron en territorio nacional por el río Sarstún, sin la autorización respectiva, en violación de la integridad territorial".

Según la Cancillería guatemalteca, estos hechos, que tuvieron lugar los días 10, 12 y 13 de septiembre de 2025, constituyen un "riesgo grave para la población civil".

La disputa por la soberanía en la región del río Sarstún ha provocado tensiones entre ambos países durante más de un siglo. La semana pasada, el Gobierno de Belice se pronunció en un comunicado por la presunta violación de su soberanía territorial luego de la colocación de una bandera guatemalteca en la isla Sarstún.

El Gobierno de Belice adelantó que "presentará una protesta formal al más alto nivel contra esta violación de su soberanía territorial y las acciones agresivas que la acompañaron".

"El Gobierno de Guatemala ha tomado debida nota del comunicado emitido por el Gobierno de Belice el 11 de septiembre de 2025 y rechaza enérgicamente la pretensión de ejercer soberanía sobre la isla Sarstún, que forma parte del territorio soberano guatemalteco, así como cualquier señalamiento que pretenda atribuir intenciones ajenas al mandato constitucional de las fuerzas armadas guatemaltecas", refutó el Minex.

Las relaciones entre Guatemala y Belice empezaron en 1991, una década después de que Belice se independizara de Gran Bretaña en 1981. Sin embargo, Guatemala nunca aceptó las fronteras establecidas y mantiene una disputa territorial con el vecino país por el reclamo de unos 11.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio beliceño.

El diferendo fue sometido a disputa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) después de que Guatemala avalara en una consulta popular en 2018 llevar el caso a La Haya (Países Bajos) en 2019.