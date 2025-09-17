Hong Kong planea reforzar su transformación con foco en seguridad nacional y estabilidad

A diferencia de años anteriores, no se registraron protestas frente al Consejo Legislativo, donde Lee pronunció su discurso, en un contexto marcado por la disolución de grupos opositores y una mayor presencia policial.

En su intervención, Lee destacó la importancia de profundizar las reformas, fomentar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida, capitalizando las fortalezas de la región administrativa especial.

Asimismo, el líder reflexionó sobre los cinco años desde la implementación de la ley de seguridad nacional, asegurando que Hong Kong ha superado un período de “caos y desorden” para avanzar hacia la gobernanza y la prosperidad.

No obstante, prometió seguir perfeccionando esta ley y sus mecanismos de aplicación para sancionar cualquier acto que amenace la seguridad nacional.

Según el Ejecutivo, una exposición sobre seguridad nacional ha atraído más de un millón de visitantes desde su apertura el pasado año, y más de 3.300 tutores han sido capacitados para promover la conciencia sobre este tema.

Lee reafirmó su compromiso de implementar “plena, fiel y resueltamente” el modelo de 'un país, dos sistemas', al que calificó como el mejor arreglo institucional para garantizar la prosperidad y estabilidad a largo plazo de Hong Kong.

También se comprometió a mantener el orden constitucional estipulado en la Constitución y la Ley Básica.

En materia educativa, el jefe ejecutivo anunció un impulso a la educación patriótica, promoviendo instalaciones en el continente chino como “bases de educación patriótica” para estudiantes y jóvenes.

La Oficina de Educación integrará esta temática en el aprendizaje diario, subrayó Lee, como parte de los esfuerzos para reforzar la identidad nacional en la ciudad.

Decenas de policías, equipados con cordones naranjas para gestionar multitudes, patrullaron los alrededores del Consejo Legislativo, en un marcado contraste con el año pasado, cuando miembros de la entonces incipiente disolución de la Liga de los Socialdemócratas protestaron exigiendo el sufragio universal.

Dicho grupo opositor, uno de los últimos bastiones de la disidencia hongkonesa, anunció su disolución definitiva en junio, citando la "inmensa presión política" derivada de la aplicación de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020 tras las multitudinarias protestas.

Esta normativa, que cumplió cinco años, ha provocado la disolución de organizaciones civiles y políticas desde su entrada en vigor, incluyendo sindicatos, medios independientes y partidos prodemocráticos.

Críticos internacionales, como Amnistía Internacional, han denunciado la norma como una "emergencia de derechos humanos" que criminaliza la disidencia pacífica y ha llevado a más de 1.800 detenciones políticas arbitrarias, erosionando libertades de expresión y asociación prometidas en la Declaración Conjunta Sino-británica.

El Consejo Democrático de Hong Kong, exiliado en Londres, y Human Rights Watch, han alertado de que la legislación, ampliada en 2024 con el controvertido Artículo 23, transforma la ciudad semiautónoma en un "paisaje desprovisto de protecciones humanas", con penas de hasta cadena perpetua por delitos vagamente definidos como subversión.