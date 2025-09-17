IATA pide más incentivos para producir combustible sostenible en vez de cuotas mandatorias

"Necesitamos que el foco esté más en incentivar la producción, porque el problema que vemos es de suministro, no de demanda", explicó el director ejecutivo de la asociación de aerolíneas, Willie Walsh, en rueda de prensa.

Walsh agregó que a la asociación le preocupan las "consecuencias no deseadas" de algunos mandatos introducidos en la Unión Europea o el Reino Unido, que obligan a los fabricantes de combustibles a que un 2 % de su producción ya sea sostenible.

"Ello ha producido un incremento significativo en los costes para las aerolíneas que operan en la UE y Reino Unido, y no se ha traducido en un incremento significativo en la producción de combustibles sostenibles", lamentó.

El director ejecutivo reconoció que estos nuevos combustibles son "absolutamente cruciales" para lograr el objetivo de que el sector de la aviación sea neutro en emisiones de gases de efecto invernadero hacia mediados de siglo, pero afirmó que las aerolíneas están "decepcionadas" con el desarrollo de su producción.

"No estamos donde deberíamos estar, y se necesita un mayor compromiso en los Estados que han firmado objetivos ambiciosos, entre ellos el de lograr que un 5 % de los combustibles sean sostenibles para 2030", aseguró.

Walsh hizo estas declaraciones en una rueda de prensa donde IATA explicó sus posiciones de cara a la asamblea trienal de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el principal regulador del sector a nivel global, que se inicia la próxima semana en Montreal (Canadá).

IATA presionará allí a los Estados miembros para un mayor desarrollo de estos combustibles, pero también abogará por un mayor compromiso de éstos con el plan de compensación de emisiones de la OACI, el llamado CORSIA, aprobado en 2016 pero en el que hasta ahora sólo un país (Guyana) ha emitido créditos elegibles.

Otros puntos que preocupan a las aerolíneas son el retraso en las investigaciones de accidentes aéreos (un 43 % de los producidos en el periodo 2018-2023 no tienen informe final todavía) o la cuestión de la edad de retiro de los pilotos, que IATA quiere elevar de los 65 años actuales a 67.

En relación con la seguridad aérea, IATA también quiere llevar a la mesa de debates en Montreal los riesgos de interferencias para las comunicaciones aéreas que están comenzando a presentar las nuevas redes de 5G, que podrían aumentar con una futura red 6G aún más potente.

"Algunas configuraciones de 5G en Estados Unidos, Australia y Canadá han creado riesgos inaceptables para la seguridad aérea en la proximidad de aeropuertos, por lo que se han necesitado medidas de mitigación", advirtió la asociación de 300 líneas aéreas, que representa a un 80 % de las firmas del sector.