Indonesia despliega 6.000 agentes de seguridad ante la convocatoria de nuevas protestas

Se espera que entre 2.000 y 5.000 taxistas y repartidores de plataformas digitales como Gojek -el Uber indonesio- o Grab -empresa singapurense- se concentren hoy frente al Parlamento en Yakarta y ante un céntrico monumento de la capital para pedir mejores condiciones laborales y la dimisión del ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi.

"Hay 6.118 efectivos combinados para su despliegue en la Cámara de Representantes y en el área de la Estatua del Caballo Arjuna Wijaya -en Yakarta Central-", dijo hoy el jefe de la Policía metropolitana de la capital indonesia, Susatyo Purnomo Condro, y recogieron medios locales.

El reforzado dispositivo de seguridad llega después de que manifestantes y fuerzas de seguridad protagonizaran violentos episodios en anteriores jornadas de protesta, como ataques a edificios gubernamentales y a viviendas de políticos, mientras la Policía utilizó gases lacrimógenos.

La asociación nacional de conductores de plataformas digitales, Garda, señaló que el aumento de la remuneración que perciben por cada servicio prestado es una de las principales demandas de los trabajadores de un sector que, dominado por Gojek y Grab, emplea a alrededor de cinco millones de personas en Indonesia.

Piden además la destitución del ministro de Transporte, después de que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, apartara la semana pasada del cargo a los líderes de varias carteras, si bien no vinculó la medida a las concentraciones.

Encabezadas en primera instancia por estudiantes, las protestas estallaron en Indonesia a finales de agosto, al conocerse que los diputados pasarían a obtener salarios de hasta 14.000 dólares, en un país donde la mayoría de trabajadores perciben el 3 % de este monto al mes.

La muerte de un conductor de Gojek al ser arrollado por un vehículo policial el segundo día de manifestaciones fue el detonante de la violencia en las concentraciones.

Las congregaciones de este miércoles se producen un día después de que el Gobierno confirmase que Prabowo pretende reformar el funcionamiento y reglamento de la Policía, una de las peticiones de los manifestantes, que ya obtuvieron una concesión relacionada con la revocación de privilegios de diputados.

En paralelo, otras naciones asiáticas atraviesan también un clima de indignación popular, entre ellas Nepal, cuyo balance de víctimas en las protestas supera los 70 muertos, o Filipinas.